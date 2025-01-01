Sind wir schon da?
91 Min.Ab 6
Der eingefleischte Junggeselle Nick verliebt sich in die attraktive Mutter Suzanne und setzt alles daran, ihr Herz zu gewinnen. Als sie mit der Aussicht, Silvester allein zu verbringen, geschäftlich in Vancouver festsitzt, bietet sich Nick an, ihre beiden Kinder zu ihr zu fahren. Die sind jedoch alles andere als begeistert und versuchen, dem potenziellen neuen Freund ihrer Mutter die Tour zu vermiesen - im wahrsten Sinne des Wortes.
Genre:Comedy
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH