Skybound
78 Min.Ab 12
78 Min.Ab 12
Skybound
Auf der Flugreise von New York nach L.A. gerät eine Gruppe von Freunden in eine ausweglose Situation. Die Passagiere, zu denen auch Lisa (Scarlett Byrne) und Kyle (Gavin Stenhouse) gehören, stellen fest, dass sich vor dem Start ein schräger Typ namens Erik (Morten Suurballe) an Bord des Privatjets geschlichen hat. Der Unbekannte übernimmt mit Waffengewalt die Kontrolle über das Flugzeug. Wenig später kollabiert scheinbar der gesamte Luftraum über Amerika, und vor den Fenstern des Jets spielen sich apokalyptische Szenen ab... - Katastrophenfilm mit Scarlett Byrne (u.a. „Harry Potter“ und „Vampire Diaries“).
Genre:Action, Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.