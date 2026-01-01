Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Smoking Gun - Nicht jede Frau will gerettet werden

Smoking Gun - Nicht jede Frau will gerettet werden

109 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS109 Min.Ab 12
Joyn Plus
Kabel Eins CLASSICS
Smoking Gun - Nicht jede Frau will gerettet werden

Smoking Gun - Nicht jede Frau will gerettet werden

Robert Pattinson und Mia Wasikowska in einem unterhaltsamen Neo-Western: Der wohlhabende Pionier Samuel Alabaster bricht zu einer außergewöhnlichen Reise durch die amerikanische Wildnis auf, um seine große Liebe Penelope zu heiraten. Begleitet wird er dabei von einem Miniaturpferd namens Butterscotch und dem trinkfesten Parson Henry. Doch Samuels romantische Mission nimmt an jeder Wegbiegung völlig unerwartete Wendungen.

Genre:
Comedy, Western
Produktion:
US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© NBC UNIVERSAL International GmbH