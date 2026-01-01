Sommersby
109 Min.Ab 12
109 Min.Ab 12
Sommersby
Zwei Jahre nach dem amerikanischen Bürgerkrieg kehrt Jack Sommersby (Richard Gere) auf seine Farm in Tennessee zurück. Seine Frau Laurel (Jodie Foster) glaubt ihn längst tot und hat einem Nachbarn die Ehe versprochen. Jetzt ist sie überrascht, wie positiv Jack sich verändert hat. War er früher roh, gewalttätig und ließ die Felder verkommen, überschüttet er sie nun mit Liebe und Zärtlichkeit. Die Ernte ist erfolgreich und auch die Bürger der Stadt sind von Sommersby angetan. Als Zweifel an seiner Identität aufkommen, wendet sich das Schicksal gegen ihn: Jack Sommersby wird des Mordes angeklagt. Wer ist dieser unheimliche Heimkehrer wirklich?
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
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