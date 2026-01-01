Spektakuläre Entdeckung: Wikingerschiffe in Dänemark!
In den 1960er Jahren machten Archäologen im dänischen Roskilde-Fjord einen spektakulären Fund: Fünf Wikingerschiffe, die um das Jahr 1070 n. Chr. absichtlich versenkt wurden, um die Stadt Roskilde vor feindlichen Angriffen zu schützen. Diese Dokumentation beleuchtet die Hintergründe dieser Entdeckung, zeigt die aufwendigen Restaurierungsprozesse und gibt Einblicke in die Bedeutung dieser Schiffe für das Verständnis der Wikingerzeit. Heute sind die restaurierten Schiffe im Wikingerschiffsmuseum in Roskilde zu bestaunen.
