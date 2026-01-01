Spring Break Europe - Feiern bis zum Umfallen
45 Min.Ab 16
Spring Break Europe - Feiern bis zum Umfallen
Sonne, Saufen, Sex - darauf lässt sich die Erfolgsformel von Europas Spring-Break-Party in Kroatien reduzieren. Tausende von Jugendlichen wohnen und feiern in einem Luxusresort im kroatischen Porec. Egal, ob der Schulabschluss, die Uni-Absage oder der Doktortitel begossen wird: Dieses 72-Stunden-Spektakel soll für Feierwütige aus ganz Europa das Fest ihres Lebens werden. Die Reportage begleitet Partygruppen, Veranstalter und DJs während des Spring-Break-Feiermarathons.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
16