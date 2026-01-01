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Steve Jobs

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118 Min.Ab 12
SAT.1 emotions118 Min.Ab 12
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Steve Jobs

Die Biografie um den Apple-Mitgründer Steve Jobs fokussiert sich auf seine legendären Produktpräsentationen in den Jahren 1984, 1988 und 1989. Jobs' Innovationen sollten die Computer-Industrie verändern. Doch Konflikte, Machtkämpfe und private Probleme erschweren seine Intention, einen zugänglichen Computer für die gesamte Bevölkerung zu entwickeln.

Genre:
Biografie, Drama
Produktion:
US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Universal Studios Limited