Subterano
92 Min.
92 Min.Ab 16
Irgendwo in einer Großstadtmetropole, irgendwann in nächster Zukunft. Eine Tiefgarage wird zur Kulisse eines teuflischen Computerspiels. Wie auf Kommando schließen sich plötzlich alle Ausgänge. Für die zufällig miteinander Eingeschlossenen gibt es kein Entrinnen. Ein tödliches Spiel nimmt seinen Lauf. Ein Spiel mit lebender Zielscheibe. Ektoman, ihr Gegner, ist der Herr des Spiels. Stets überwacht von Monitoren, kämpfen seine Opfer gegen mörderische Aufzüge, Autos und Killer-Roboter. Einer nach dem Anderen muss daran glauben. Jede Garagenebene ist ein neues Level und eine neue Herausforderung. Ektoman scheint unbesiegbar – bis sie seine Schwäche erkennen und ihn mit den eigenen Waffen schlagen.
Genre:Science Fiction, Horror
Produktion:AU, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH