Suicide Kings
107 Min. Ab 16
Suicide Kings
Chasten und seine Freunde entführen den Mafiaboss Charlie Barrett, um Chastens entführte Schwester frei zu tauschen. Der Plan läuft allerdings schief und die Freunde beginnen letztendlich, sich gegenseitig wegen Elises Entführung zu verdächtigen. Grund dafür ist Charlies Aussage, die Entführung sei von einem Insider geplant worden, doch irgendwas scheint dabei anders gelaufen zu sein als vom Initiator gewollt. Ein verwirrendes Spiel beginnt.
Genre: Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
16
