Tanz der Teufel
81 Min.Ab 16
Mit seinem Spielfilmdebüt schaffte Regisseur Sam Raimi etwas Großes: Er schrieb Filmgeschichte. In dem bis Oktober 2016 indizierten Horrorschocker begeben sich fünf Jugendliche auf einen Wochenendtrip. Doch in der kleinen Hütte mitten im Wald lauert schon das Böse auf sie: Sie finden ein unheimliches Buch und ein Tonband, das sie abspielen und damit eine Welle des Grauens in Gang setzen. Eine dämonische Kraft bemächtigt sich der Freunde und lässt sie Unbeschreibliches tun ...
Genre:Horror
Produktion:US, 1981
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN