Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Fan

The Fan

112 Min.Ab 12
Kabel Eins112 Min.Ab 12
Kabel Eins
The Fan

The Fan

Bobby Rayburn hat es geschafft: Er ist ein Superstar der US-Baseball-Liga. Sein größter Anhänger ist Gil Renard, der seinen Helden abgöttisch liebt. Aufgrund einer scheinbar unbegreiflichen Krise droht Rayburns Stern mitten in der Saison zu sinken - und die Popularität seines Mitspielers Primo zu steigen. Nach einiger Zeit wird Renards Fanatismus durch Zorn beseelt, und er beschließt, den Ruf seines Idols wiederherzustellen, mit allen Mitteln - und notfalls mit Gewalt ...

Genre:
Thriller, Drama, Action
Produktion:
US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN