The FBI Files - Laufende Zielscheibe | True Crime Doku
The FBI Files - Laufende Zielscheibe | True Crime Doku
Ein Scharfschütze ermordet zwei junge schwarze Männer, während sie mit zwei Frauen spazieren gingen. Das FBI setzt den Verdächtigen auf die Liste der zehn meist gesuchten Personen und startet eine intensive Fahndung. Was darauf folgt, sind die Festnahme, der Prozess und die Verurteilung eines weißen Suprematisten und Serienmörders namens Joseph Paul Franklin Anfang der 1980er Jahre. Achtung: "The FBI Files" behandeln wahre Kriminalfälle. Deshalb ist Vorsicht bei der Betrachtung geboten. Die Handlungen und Ereignisse in der Serie können für einige Zuschauer:innen verstörend sein. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!