83 Min.Ab 6
„The Heart Of Christmas“ basiert auf der wahren Geschichte der in Washington DC. lebenden Familie Locke. Einer Familie, die voller Angst um das Leben ihres Sohnes Dax (Christopher Shone) ist, der an einer besonders seltenen und aggressiven Form von Leukämie schon im Kleinkindalter erkrankt und dessen Therapiemöglichkeiten erschöpft sind. In Zeiten dieser Not stehen die Nachbarn und die Heimatstadt zusammen, um dem kleinen Dax ein unvergessliches Weihnachtsfest zu bereiten – mitten im August. Die Liebe und Unterstützung aller Freunde und Nachbarn gibt den Lockes die entscheidende Kraft in dieser besonders harten Zeit.
Genre:Feiertag, Dokudrama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
