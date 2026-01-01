Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Ones Below – Das Böse unter uns

Screamtime83 Min.Ab 16
Das junge Pärchen Kate und Justin kann die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes kaum abwarten. Riesig ist auch ihre Freude über die charismatischen, neuen Nachbarn Teresa und Jon, die gleichfalls Nachwuchs erwarten. Doch dann beschleicht Kate ein beunruhigendes Gefühl: Theresa ist einfach ein bisschen zu eifrig, der Garten zu gepflegt und all die netten Gesten etwas zu forciert. Als ein Pärchen-Abend in einer Katastrophe endet, befinden sich die werdenden Eltern auf einmal mitten in einem Psycho-Krieg mit den neuen Mietern.

Genre:
Drama, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH