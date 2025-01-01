Tiguan-Zerstörer oder billige Gurke? | MG HS ab 27.900 €
MG HS PHEV: Die günstige Tiguan-Alternative? Heute schauen wir uns mal wieder ein Auto an, das nicht gleich ein Loch ins Portemonnaie reißt, den MG HS PHEV! Ein alltagstauglicher Familien-SUV, den es schon ab 27.900 € in der Basisversion gibt – und selbst die Vollausstattung kostet mit 42.000 € noch bis zu 20.000 € weniger als ein vergleichbarer VW Tiguan. Aber kann der MG HS PHEV wirklich mit dem Tiguan mithalten? Oder zeigt sich hier, dass günstig nicht immer besser ist? Wir checken es für euch!
