Trackday auf dem Nürburgring | Porsche Cayman GT4
Heute gibt es etwas ganz Besonderes. Wir geben uns mit dem Porsche Cayman GT4 einen Trackday auf der Nordschleife. Handgerissen eine Runde nach der anderen beantworte ich die essenziellen Fragen des Lebens: - Wie oft muss man in einer Runde schalten? - Wie viele Runden am Stück schaffe ich ohne Leistungsabfall? - Kann Matze wirklich Auto fahren? Die letzte Frage lasse ich dabei natürlich von jemand wirklich qualifizierten beantworten. Und zwar vom ADAC GT Masters Sieger Daniel Keilwitz Danke für den unglaublichen Tag geht raus an den @Europeanspeedclub-esc
