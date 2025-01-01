Transformers: Aufstieg der Bestien
123 Min.Ab 12
Transformers: Aufstieg der Bestien
New York City, 1994: Der Ex-Soldat Noah und die Archäologin Elena finden sich in einem globalen Abenteuer wieder. In einer antiken Vogelstatue stoßen sie auf den Trans-Warp-Schlüssel, der den Autobots die Rückkehr nach Cybertron ermöglichen könnte. Doch die bösen Terrorcons sind ebenfalls hinter dem Schlüssel her, um ihren Meister Unicron zu beschwören. Für Noah, Elena und die Autobots beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, unterstützt von tierähnlichen Transformers, den Maximals.
Genre:Action, Abenteuer, Science Fiction, Fantasie
Produktion:US, 2023
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.