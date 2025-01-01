True Crime Doku: Das Verschwinden von Shirley Russell | The FBI Files
True Crime Doku: Das Verschwinden von Shirley Russell | The FBI Files
An einem eisigen Nachmittag im Jahr 1989 versäumte Marine-Kapitänin Shirley Russell ihren Dienst auf der Basis in Quantico, Virginia. Ihre Freunde und Kollegen waren alarmiert - sie wussten, Shirley würde niemals einfach so verschwinden. Doch was war passiert? Die FBI-Agenten begannen zu ermitteln und stießen auf etwas Merkwürdiges: Shirleys Ehemann, ein ehemaliger Marine, schien sich verdächtig zu verhalten. Ein blutroter Fleck in ihrem Zuhause verschwand plötzlich, noch bevor er ordnungsgemäß untersucht werden konnte. Keine Leiche, keine Zeugen und keine Waffe - nur ein Rätsel, das tiefer und beängstigender wurde, je weiter sie gruben. Die "FBI-Akten" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Kriminalitätslabors des Federal Bureau of Investigation wirft. Echte FBI-Fälle werden durch Nachstellungen und Interviews nacherzählt.