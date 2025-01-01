Ü-1.000 PS Porsche hämmert alles weg! Tesla kann einpacken! | Taycan Turbo GT
Ü-1.000 PS Porsche hämmert alles weg! Tesla kann einpacken! | Taycan Turbo GT
Agiler, schneller, stärker: Der Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket ist das schnellste vollelektrische Serienfahrzeug, das Porsche je auf die Straße gebracht hat. Mit seinen unglaublichen 1034 PS und einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 2,2 Sekunden setzt der Rekordbrecher neue Maßstäbe für Elektrofahrzeuge. 🤯 Um zu sehen, ob der Taycan Turbo GT sein Versprechen halten kann, haben wir das Elektro-Monster einem ausgiebigen Test unterzogen. Entwickelt für den Nordschleifen-Rekord, musste er sich natürlich auf dem Nürburgring beweisen – wo sonst könnte man einen neuen Rekord aufstellen? Aber nicht nur seine Rennstrecken-Tauglichkeit war uns wichtig, sondern auch, ob er im Alltag mithalten kann. Wird er seinen Versprechungen gerecht? 👀