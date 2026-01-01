Unfall oder Mord? | True Crime Doku
41 Min.Ab 12
41 Min.Ab 12
Unfall oder Mord? | True Crime Doku
Bauer Robert Wilson gibt gegenüber der Polizei an, dass er seine Frau versehentlich mit einem Traktor überfahren haben. In Wirklichkeit führt er jedoch ein Doppelleben und verbirgt die Wahrheit vor der Polizei... – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!
Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71