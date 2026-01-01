Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Vogelflug - Wingsuiter

Vogelflug - Wingsuiter

53 Min.Ab 12
WELT53 Min.Ab 12
WELT
Vogelflug - Wingsuiter

Vogelflug - Wingsuiter

Die Flügel ausbreiten und durch die Lüfte fliegen wie ein Vogel - in einem sogenannten Wingsuit ist das buchstäblich möglich. Skydiving ist ein faszinierender, aber natürlich auch riskanter, manchmal sogar lebensgefährlicher Sport. Die größten Gefahren: Zusammenstöße und Fehlentfaltungen beim Öffnen des Fallschirms. WELT-Reporter Christoph Wanner nimmt die Zuschauer mit auf ein Abenteuer in den Wolken, voller Nervenkitzel, Adrenalin und einem unvergleichlichen Gefühl von Freiheit.

Genre:
Dokumentation
Altersfreigabe:
12