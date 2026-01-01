Warum ist die Chinesische Mauer wirklich 21.000 km lang? | Wunderwerke der Weltgeschichte
Warum ist die Chinesische Mauer wirklich 21.000 km lang? | Wunderwerke der Weltgeschichte
In Asien, dem größten Kontinent der Erde, erstreckt sich die Chinesische Mauer von Ost nach West quer durch China. Doch das mysteriöse Bauwerk gibt Wissenschaftlern viele Rätsel auf. Mit moderner Technik beleuchten Experten es nun von allen Seiten und betrachten es dabei sowohl aus nächster Nähe als auch aus enormer Entfernung – stets in der Hoffnung, die jahrtausendealten Rätsel um seine Geschichte, seine Erbauer, die technischen Grundlagen und den Bau selbst zu enthüllen. Ancient Superstructures enthüllt die Geheimnisse hinter der Chinesischen Mauer, Jordaniens Felsenstadt Petra, der Inka-Stadt Machu Picchu und der französischen Inselabtei Le Mont Saint-Michel. Diese uralten Wunder wurden immer wieder unter die Lupe genommen und stecken doch noch voller Geheimnisse. Die Serie wirft ein neues Licht auf historische und bauliche Rätsel, indem sie diese aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet - von Satellitenbildern bis hin zu Makro- und Mikroskopebenen.