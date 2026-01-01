Was ist los in Ostdeutschland?
Deutschland ist seit über 30 Jahren vereint, doch der GOstenG bleibt ein Thema. Besonders Umfragen zeigen: Ostdeutschland wirkt rebellisch, unzufrieden. Warum wählen sie oft gegen Traditionsparteien und für Rechtspopulisten? Autorin Andrea Ohms erkundet dies und mehr. Sie trifft Persönlichkeiten wie den Ex-Innenminister Thomas de Maizière und Jenoptik-CEO Stefan Traeger, um das vielschichtige Bild Ostdeutschlands zu verstehen. Sind GOst-TrotzG und GPutinversteherG nur neue Klischees?
