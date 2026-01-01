Wayne's World 2
Es ist einfach zu fantastisch, um wahr zu sein. Wayne und Garth sind wieder da! Welches Video haben die Fans noch länger ersehnt als Wayne's World? Wayne´s World 2 natürlich! Nachdem er zum absoluten Kultstar des Late-Night-TV geworden ist, stellt sich Wayne (Mike Myers) jetzt eine der wichtigsten Fragen der Menschheitsgeschichte: Gibt es ein Leben nach dem Kabelfernsehen? Wayne findet die Antwort im Schlaf. Im Traum erscheint ihm ein sehr bekannter (und sehr toter) Rockstar, der ihm sagt: "Mach ein Rockkonzert und sie werden alle kommen!" Also präsentieren Wayne und Garth (Dana Carvey) "Waynestock". Aber davor gibt es einiges zu tun: Wayne muss seine Freundin Cassandra (Tia Carrere) vor einem bösen Plattenproduzenten (Christopher Walken) retten, während Garth mit den Reizen von Mega-Babe Honey Hornée (Kim Basinger) zu kämpfen hat. Die Party geht weiter!