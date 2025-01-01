Weihnachten mit Mr. Perfect
85 Min.Ab 6
85 Min.Ab 6
Weihnachten mit Mr. Perfect
Anwältin Kelly besucht zu Weihnachten die Familie auf dem Land. Zu ihrer großen Überraschung hat sich viel verändert, längst nicht alles zum Guten. Die familienbetriebene Pension benötigt dringend ein paar Reparaturen. Seit dem Tod von Kellys Vater wurde das Haus vernachlässigt. Kelly beauftragt Bauunternehmer Forest mit den Arbeiten. Die beiden sind sich auf Anhieb sympathisch. Könnte er der Traummann sein, nach dem sich Kelly sehnt? Tatsächlich bringt Forest mehr als handwerkliches Geschick mit. Er ist ein gefühlvoller Gesprächspartner und überzeugter Familienmensch. Kellys Weihnachtsglück scheint perfekt. Doch ist Forest wirklich der, für den er sich ausgibt?
Genre:Feiertag, Romanze
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH