Weihnachtsliebe auf Rezept
88 Min.Ab 0
Die ehrgeizige Notärztin Vanessa verbringt die Weihnachtsfeiertage bei ihrer Familie. Ausgerechnet als sie von einer bevorstehenden Beförderung erfährt, erklärt ihr Vater, er werde in den Ruhestand gehen. Vanessa gerät in einen inneren Konflikt: Soll sie die elterliche Praxis übernehmen oder ihre eigene Karriere verfolgen? Als sie ihrer Jugendliebe begegnet, fällt ihr die Entscheidung doppelt schwer.
Genre:Drama, Romance
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH