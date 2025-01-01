Welpen sind ausverkauft! Der Boom ums Haustier
„Welpen sind ausverkauft“, melden Hundezüchter in diesem Sommer von Flensburg bis Traunstein. Seit dem Lockdown wünschen sich viele Deutsche nichts sehnlicher, als einen tierischen Begleiter, mit dem sie in der kontaktarmen Zeit zu Hause kuscheln können. Bis zu 100 Vorbestellungen bei einzelnen Anbietern sind keine Seltenheit. Doch gerade dort, wo ein Haustier besonders schnell einziehen soll, kommt es oft ganz schnell zu Problemen mit dem neuen Familienmitglied. Focus TV hat mehrere Hundeliebhaber bei ihrer Suche nach einem Freund auf vier Pfoten begleitet: Familie Scholz aus Lippstadt zum Beispiel, die einen acht Wochen alten Cockerspaniel-Mischling bekommt. Wie wird der Welpe das erste Mal Katze Findus begegnen, die seit Jahren im Haus lebt? Oder Familie Riedl, die einen Straßenhund aus Rumänien aufpäppeln will. Wenn Herrchen und Frauchen mit der Erziehung überfordert sind, kommt Hundetrainer Holger Schüler zum Einsatz, um den Lieblingen Manieren beizubringen. Ob ihm das auch im Fall der 19-jährigen Farahnos und ihrem Dobermann gelingt, der bei jeder Gelegenheit Fremde anspringt? Die Focus TV Reportage über ungestüme Vierbeiner und ihre mitunter verzweifelten Besitzer im hundeverrückten Deutschland.