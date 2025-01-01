Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Werner - Gekotzt wird später

Werner - Gekotzt wird später

78 Min.Ab 6
Kabel Eins78 Min.Ab 6
Kabel Eins
Werner - Gekotzt wird später

Werner - Gekotzt wird später

Werner, Andi und Eckat sitzen zusammen und würfeln. Diesmal geht es um einen hohen und ungewöhnlichen Einsatz: Der Sieger wird zum "Könich" gekrönt - und der Könich darf bestimmen. Werner gewinnt das Spiel und erteilt seinen neuen Untertanen Andi und Eckat den ersten Befehl: Der Könich will Urlaub machen - und zwar auf Korsika. So fahren die drei in ihrem alten Taunus los, der jedoch bald zusammenbricht. Kein Problem: Kurzerhand wird ein flotter Ami-Schlitten angeschafft ...

Genre:
Animation, Comedy
Produktion:
DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© Constantin Film Verleih GmbH