Wildes Überleben - Episode 1: Geborene Jäger
44 Min.Ab 0
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Wildes Überleben - Episode 1: Geborene Jäger
“Geborene Jäger" beobachtet Raubtiere in verschiedenen Regionen der Erde bei ihrem Jagdverhalten. Manche von ihnen sind groß andere winzig klein und nahezu unscheinbar. Im Verlauf der Evolution haben sich die tierischen Jäger unseres Planeten perfekt an ihre Umgebung angepasst. Viele jagen allein, andere im Team. Manchmal entscheiden ihre körperlichen Waffen, ihre Schnelligkeit und Kraft über den Jagderfolg. Oft aber ist es auch eine ausgeklügelte Taktiken. Und nicht selten ist ihre Waffe – Gift.
Genre:Dokumentation, Natur, Tiere
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
0
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