Wird die Electra abheben? | Ice Pilots
Wird die Electra abheben? | Ice Pilots
Die Electra wird auf ihren Jungfernflug vorbereitet, doch Probleme lassen nicht lange auf sich warten. Wird sie am Ende abheben dürfen? Außerdem gibt es in dieser Ausgabe der Ice Pilots gleich mehrere Anlässe zum Feiern. Joe McBryan, der Gründer von Buffalo Airways, wird 65 Jahre alt, während Pilot A.J. Decoste sich auf eine ganz besondere Reise begibt, die ihn in den Hafen der Ehe führen soll. Hier seht ihr Folge 8. der 1. Staffel Ice Pilots. Ice Pilots ist eine 13-teilige Real-Doku-Serie über eine unorthodoxe Fluggesellschaft im Norden Kanadas. Die in Yellowknife stationierte Buffalo Airways fliegt Propeller-Flugzeuge aus dem 2. Weltkrieg – große alte Flugzeuge, erbaut von "Rosie, dem Kettennieter". Sie fliegen zu entfernten Außenposten, um diese mit lebenswichtigen Gütern zu versorgen. Die Rookie Piloten trotzen eisigen Temperaturen, Unwettern und Pannen, um Menschen und Frachten über die verbotene Arktis fliegen. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte. Fünfmal pro Woche gibt es neue Dokus auf Deutsch.