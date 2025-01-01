Wo bleibt der Weihnachtsmann?
87 Min.Ab 6
87 Min.Ab 6
Wo bleibt der Weihnachtsmann?
Der 8-jährige Erik (Gaj Crnic) lebt in einem Kinderheim. Sein einziger Wunsch ist es, Weihnachten zu Hause mit seinen Eltern zu feiern. Stattdessen soll er die Festtage bei einer wohlhabenden Familie und deren verwöhnten Tochter Lucy (Kaja Podrebersek) verbringen. Mitten in der Nacht begegnen Erik und Lucy im Wohnzimmer dem Weihnachtsmann, doch der ist in Wirklichkeit nur ein verkleideter Dieb. Sie verfolgen den falschen Santa Claus (René Stúr) und werden während ihres gemeinsamen Abenteuers echte Freunde. In dieser Nacht werden all ihre Wünsche wahr - wenn auch anders als gedacht...
Genre:Drama, Adventure, Family
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH