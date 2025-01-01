Zoff in Beverly Hills
100 Min.Ab 12
100 Min.Ab 12
Zoff in Beverly Hills
Der obdachlose Jerry Baskin will sich aus Trauer um seinen entlaufenen Hund im Pool eines reichen Mannes ertränken, doch der Millionär David Whiteman rettet ihn und nimmt ihn bei sich auf. Mit Hilfe einiger kleiner Lügen gelingt es Jerry, das Vertrauen von Whiteman und dessen Frau Barbara zu gewinnen. Im Laufe der Zeit kuriert er durch seinen gesunden Menschenverstand und die Lebensweisheit, die er in den Jahren auf der Straße gewonnen hat, viele Reiche von ihren Neurosen ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH