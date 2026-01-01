Zwei Supertypen in Miami: Der Kleine mit der großen Klappe
93 Min.Ab 16
93 Min.Ab 16
Zwei Supertypen in Miami: Der Kleine mit der großen Klappe
Boxer Burt Ryan hat bei einem manipulierten Kampf überraschend gewonnen – obwohl er verlieren sollte. Mit dem Preisgeld flieht er, doch die Wettmafia will Rache. Als Burt untertaucht, steht sein Sohn Yo-Yo plötzlich vor Extralarge. Gemeinsam mit Dumas nimmt Jack Costello die Ermittlungen auf. Doch die Gangster schlagen zurück, entführen Yo-Yo und setzen ihn als Druckmittel ein. Ein explosiver Fall beginnt – mit einem frechen Jungen, skrupellosen Gegnern und einem Detektiv, der keine halben Sachen macht.
Produktion:DE, IT, 1992
Altersfreigabe:
16
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