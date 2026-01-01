Zwei Supertypen in Miami: Die Formel des Todes
89 Min.Ab 16
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Zwei Supertypen in Miami: Die Formel des Todes
Der deutsche Atomphysiker Professor Klaus von Herrmann hat ein tödliches Nervengas entdeckt – und will die Formel dem CIA übergeben. Doch Terroristen sind ihm dicht auf den Fersen. Als er in Miami ankommt, wird er vor dem Hotel erschossen. Mit letzter Kraft steckt er die Formel in die Tasche von Privatdetektiv Jack Costello, der nichts davon ahnt. Nun sind Jack und sein Partner Dumas plötzlich im Visier von Terroristen und Geheimdiensten. Während ein Giftgasanschlag auf einen Wohltätigkeitsbasar droht, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit...
Genre:Action
Produktion:DE, IT, 1992
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH