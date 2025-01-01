Zweiter Weltkrieg: Mythen um Hitlers Lanze | Doku
Als Hitler 1938 in Wien eintraf, machte er sich sofort auf, die Heilige Lanze zu erlangen, die im Museum der Hofburg aufbewahrt wurde. Dieser angeblich von Jesus beim Kreuzigungsvorgang verletzte Speer sollte seinen Besitzer unbesiegbar machen. Hitler nahm die Lanze mit nach Nürnberg, um sich als Erbe der großen europäischen Herrscher zu präsentieren. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs verschwand die Lanze spurlos. Der Leutnant Walter Horn, der aus Deutschland geflohen war, machte sich auf die Suche nach dem mysteriösen Artefakt. Diese Doku beleuchtet die spannende Geschichte der Heiligen Lanze und die Suche nach ihrem Verbleib.