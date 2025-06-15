Zum Inhalt springenBarrierefrei
10 Years Younger: Das Beauty Makeover

sixxStaffel 1Folge 2vom 15.06.2025
Gail & Sarah

10 Years Younger: Das Beauty Makeover

Folge 2: Gail & Sarah

44 Min.Folge vom 15.06.2025Ab 12

Gail und Sarah kümmern sich liebevoll um ihre Kinder und Tiere. Nun wollen die beiden Frauen sich selbst etwas Gutes tun und sich einem unglaublichen Beauty-Makeover unterziehen. Besonders Gail, die tagtäglich auf ihrem eigenen Hof arbeitet, ist in den letzten Jahren um einiges gealtert. Nun ist sie gespannt, wie viel die Beauty-Profis aus ihr rausholen können.

