10 Years Younger: Das Beauty Makeover

sixxStaffel 1Folge 6vom 29.06.2025
Klara & Debbie

Folge 6: Klara & Debbie

44 Min.Folge vom 29.06.2025Ab 12

Klara und Debbie wirken auf den ersten Blick deutlich älter, als sie eigentlich sind. Die beiden Frauen nehmen an einem Beauty-Experiment teil, das ihr Leben verändern soll. Gezielte Behandlungen lassen Klara und Debbie strahlen und verleihen ihnen einen völlig neuen Look.

