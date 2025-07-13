Staffel 2Folge 4vom 13.07.2025
10 Years Younger: Das Beauty Makeover
Folge 4: Michelle & Nick
44 Min.Folge vom 13.07.2025Ab 12
Michelle und Nick stehen vor der größten optischen Veränderung ihres Lebens. Mithilfe einiger raffinierter Beauty-Hacks sollen die beiden schon bald zehn Jahre jünger aussehen. Doch sind sie am Ende mit ihrem neuen Look auch zufrieden?
Genre:Dokumentation, Gesundheit, Reality
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International