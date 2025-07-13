Zum Inhalt springenBarrierefrei
10 Years Younger: Das Beauty Makeover

sixxStaffel 2Folge 4vom 13.07.2025
Michelle & Nick

Folge 4: Michelle & Nick

44 Min.Folge vom 13.07.2025Ab 12

Michelle und Nick stehen vor der größten optischen Veränderung ihres Lebens. Mithilfe einiger raffinierter Beauty-Hacks sollen die beiden schon bald zehn Jahre jünger aussehen. Doch sind sie am Ende mit ihrem neuen Look auch zufrieden?

