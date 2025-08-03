Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

10 Years Younger: Das Beauty Makeover

sixxStaffel 2Folge 9vom 03.08.2025
Jackie & Charlotte

Jackie & CharlotteJetzt kostenlos streamen

10 Years Younger: Das Beauty Makeover

Folge 9: Jackie & Charlotte

43 Min.Folge vom 03.08.2025Ab 12

Jackie und Charlotte lassen sich auf ein Experiment der besonderen Art ein. Nach einem ausgiebigen Beauty-Makeover sind die beiden Frauen kaum wiederzuerkennen. Mit ihrem neuen Look wirken sie mindestens zehn Jahre jünger.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

10 Years Younger: Das Beauty Makeover
sixx

10 Years Younger: Das Beauty Makeover

Alle 2 Staffeln und Folgen