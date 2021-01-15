100 Days Wild - Das Survival-Abenteuer
Folge vom 15.01.2021: Erfolgreiche Jagd
44 Min.Folge vom 15.01.2021Ab 12
„Mountain Man“ Oliver baut am Tanana River Biberfallen, um die Gruppe mit Fleisch zu versorgen. Dieses Bestreben ist lobenswert, aber der Outdoor-Profi hätte sich in Alaska vorher mit den anderen Teammitgliedern abstimmen sollen. Denn beim Holzhacken gerät der Abenteurer in die Schusslinie von Andrew und Gerrid, die am Flussufer mit ihren Gewehren einen Elch ins Visier nehmen. Dieser Zwischenfall zeigt sehr deutlich: Alleingänge sind in der Wildnis kontraproduktiv. Ex-Soldat Adam übernimmt unterdessen im Basislager beim Bau der Behausungen das Kommando.
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Genre:Abenteuer, Dokumentation, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.