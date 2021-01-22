100 Days Wild - Das Survival-Abenteuer
Folge vom 22.01.2021: Der Einzelgänger
45 Min.Folge vom 22.01.2021Ab 12
Andrew und Gerrid zerlegen im US-Bundesstaat Alaska einen Elch. Die Männer müssen sich bei der Arbeit sputen, damit das Fleisch in der Wildnis nicht verdirbt. Beim Bau der Koten im Basiscamp ist ebenfalls Eile geboten. Die Behausungen werden mit Moos abgedichtet, das die Aussteiger im Winter vor der eisigen Kälte schützen soll. Bei dem Projekt packen alle mit an - nur Oliver verfolgt seine eigenen Pläne. Teamwork ist für den „Mountain Man“ offenbar ein Fremdwort. Die Extratouren des Einzelgängers sorgen bei den anderen Mitgliedern der Gruppe für Unmut.
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Genre:Abenteuer, Dokumentation, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.