Tag 27: Joghurt-Träume

Tag 27: Joghurt-Träume

Folge 27: Tag 27: Joghurt-Träume

20 Min.Ab 12

Kalorientechnisch war gestern ein guter Tag - trotzdem hat Johannes wieder von Essen geträumt. Ob sein Körper ihm sagen will, was er braucht? Eiweiß zum Beispiel? An diesem kalten Morgen vermisst er Milchprodukte jedenfalls mehr als Brot und hat tatsächlich Lust auf Brennnessel-Suppe und Fisch. Als erstes steht aber Kartoffelernten an. Das ist überraschend anstrengend und der Tag bringt noch mehr Frust.

