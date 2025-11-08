Tag 38: Endlich wieder Sonne und ein gemütliches Bett!Jetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 38: Tag 38: Endlich wieder Sonne und ein gemütliches Bett!
19 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 12
Das Wetter motiviert Johannes unheimlich! Er schneidet die Teichfolie zurecht, um seine Blockhütte endlich wasserdicht zu machen. Außerdem kann er seine Matratze reinlegen und freut sich auf einen gemütlichen Rückzugsort.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: The Real Life Guys GmbH