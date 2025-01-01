110 Hannover - Im Visier der Polizei
Sie verfolgen Raser, entschärfen Gefahrenlagen und stellen Straftäter: Die Beamtinnen und Beamten der „Polizeiinspektion Besondere Dienste“ sorgen in Hannover und Umgebung für Sicherheit und Ordnung. Und die Kamera ist in dieser Serie hautnah mit dabei. Bei ihren Einsätzen in Niedersachsen müssen die Gesetzeshüter:innen jederzeit fokussiert sein, denn ihr Beruf bringt viele Risiken mit sich. Und sie wissen nie, was im nächsten Moment auf sie zukommt. Der Umgang mit Menschen in Stresssituationen stellt in vielen Fällen auch psychologisch eine Herausforderung dar. „110 Hannover – Im Visier der Polizei“ liefert authentische Einblicke in den Berufsalltag der engagierten Männer und Frauen.
