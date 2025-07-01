110 Hannover - Im Visier der Polizei
Folge vom 01.07.2025: Hausdurchsuchung
44 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 12
In dieser Folge sind Polizeioberkommissar Lars und seine Kollegen der Verfügungseinheit in Niedersachsen schon früh auf den Beinen. Im Drogenmilieu steht eine Hausdurchsuchung an. Die Einsatzkräfte stürmen die Wohnung eines stadtbekannten Dealers. Was sie dort erwartet, wissen sie nicht. Aber die Beamten sind gut ausgerüstet und auf alle Szenarien vorbereitet. Auf der Autobahn zeigen die Gesetzeshüter:innen ebenfalls Präsenz. In der Region Hannover sind auf der A2 täglich mehr als 10 000 Lastwagen unterwegs. Und viele Fahrer stehen unter enormem Zeitdruck.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.