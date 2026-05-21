112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 21.05.2026: Crash auf Bestellung
44 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
An einer Raststätte auf der A2 bei Bielefeld ist ein Lkw in Brand geraten. Das Gelände ist unübersichtlich, dutzende Fahrzeuge stehen im Gefahrenbereich. Die Wärmestrahlung ist enorm und das Feuer könnte sich ausbreiten. Deshalb muss der Löschangriff zügig beginnen. In der Ruhrmetropole Essen trainiert die Berufsfeuerwehr den Ernstfall. Bei der Rettungsübung setzen die Einsatzkräfte einen sogenannten Crash-Simulator ein. Und in Chemnitz ist eine Person von einer Leiter gestürzt. Der alkoholisierte Mann wollte Laub von einem Dach entfernen und einen Baum stutzen.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.