112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 03.02.2022: Bombendrohung
44 Min.Folge vom 03.02.2022Ab 12
Großalarm im Freistaat Sachsen: Beim Chemnitzer Landgericht ist ein Drohbrief eingegangen. Der Absender behauptet, das Justizgebäude sei mit biologischen Kampfstoffen verseucht. Und angeblich tickt dort auch eine Bombe. In Iserlohn rücken ebenfalls Notfallhelfer:innen zum Einsatz aus. Dort hat die Ruhr einen Campingplatz überflutet und der Hochwasserpegel steigt weiter an. Die Lebensretter:innen der Berufsfeuerwehr sollen an Ort und Stelle gefährdete Personen in Sicherheit bringen. Und in Düsseldorf steht mitten auf der Straße ein Auto in Flammen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.