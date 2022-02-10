112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 10.02.2022: Sturz in die Tiefe
44 Min.Folge vom 10.02.2022Ab 12
Rettung mit Hindernissen: Ein Jugendlicher ist in Niedersachsen mitten in der Nacht aus fast zehn Meter Höhe von einer Brücke gestürzt. Die Hildesheimer Feuerwehr will den jungen Mann verarzten, doch der Teenager verkennt den Ernst der Lage. In Düsseldorf kämpfen Einsatzkräfte der Wache 4 unterdessen gemeinsam mit Sanitätern und einer Ärztin um das Leben eines Mannes, der zwischen einen Straßenbahnzug und die Bahnsteigkante geraten ist. Bei dem Unglück hat das Unfallopfer schwerste Verletzungen erlitten. Und auf der A1 steht ein Lkw in Flammen.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.