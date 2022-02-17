112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 17.02.2022: Mutiger Elfjähriger
44 Min.Folge vom 17.02.2022Ab 12
In Iserlohn suchen Feuerwehrleute nach einem Küchenbrand in einem verwahrlosten Apartment nach Überlebenden. Der Angriffstrupp kämpft sich an Ort und Stelle durch Qualm und Rauch. In Gera ist ebenfalls Gefahr im Verzug. Dort haben Unbekannte Müll in einem Abstellraum angezündet. Der Einsatzort liegt mitten in der Stadt und ist umgeben von Wohnhäusern. Und in Düsseldorf eilen die Lebensretter:innen einem kleinen Jungen zu Hilfe. Der Elfjährige ist allein zu Hause. Und als sich auf dem Herd Plastik entzündet, wählt er geistesgegenwärtig die 112.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.