112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 03.03.2022: Großbrand im Stahlwerk
44 Min.Folge vom 03.03.2022Ab 12
In einer Stahlfabrik in Hagen sind mehrere Säurebecken in Brand geraten. Über der Stadt steht eine schwarze Rauchsäule. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften versucht das Inferno unter seine Kontrolle zu bringen. Auf der Autobahn bei Gera versorgen Notfallhelfer:innen unterdessen einen Pkw-Fahrer. Der Mann ist mit seinem Wagen hinter der Leitplanke gegen eine Schilderbrücke gekracht. Dabei hat er ein Schleudertrauma erlitten. Und in Chemnitz transportieren Feuerwehrleute im Auftrag der Kriminalpolizei einen Verstorbenen aus seiner Wohnung.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.